Koronavirus runtelee suomalaisia työkyvyttömyyseläkkeelle, ja tilanne voi olla vasta alkua – näin vakavat oireet näkyvät vakuutusyhtiöissä

MTV Uutisten soittokierros suurimmille työeläkevakuutusyhtiöille kertoo, että yhtiöissä on jo käsitelty ensimmäisiä työkyvyttömyyseläkehakemuksia, joissa koronavirus on työkyvyttömyyden keskeinen syy.

Tyypillisesti hakija on vakavien oireiden vuoksi sairaalahoitoon joutunut 50–60-vuotias henkilö.

Työeläkeyhtiö Varmaan työkyvyttömyyseläkehakemuksia on tullut kuusi kappaletta.

– Kaikille kuudelle on myönnetty työkyvyttömyyseläke: viidelle määräaikaista kuntoutustukea ja yhdelle pysyvää, toistaiseksi voimassa olevaa työkyvyttömyyseläkettä, ylilääkäri Jan Schugk sanoo.

Hänen mukaansa hakijoiden ikähaarukka on ollut 56–62 vuotta.

Toistuvasti negatiivinen testitulos hylättiin

Suomen suurimpaan työeläkevakuuttaja Kevaan hakemuksia on tullut kymmenkunta kappaletta.

Eloon on saapunut yhteensä viisi hakemusta. Ylilääkäri Liisamari Krügerin mukaan kaikki etuutta hakeneet sairastivat keväällä 2020 koronaoireita, neljällä testitulokset olivat positiiviset ja yhdellä negatiiviset. Iältään he ovat 31–58-vuotiaita.

Hakijoilla tyypillisesti vakavia oireita

Yleisimpiä syitä hakea työkyvyttömyyseläkettä on ollut sairaalahoitoa vaatineet hengitystieoireet, joista potilas ei ole täysin toipunut.

– Hakijoilla on tyypillisesti vakavia oireita. Keuhkoihin painottuvia sairausmuutoksia, kuten ilmarintaa, märkäisiä tulehduksia tai keuhkotoiminnan vakavia häiriöitä ja he ovat viettäneet viikkoja jopa kuukausia sairaalahoidossa, Schugk sanoo.

Lisää hakemuksia odotetaan

– Odotan määrän kasvua, sillä tehohoidossa on ollut 770 henkilöä. Tarkkaa määrää hakemuksista on vaikea arvioida, sillä hoidossa on edistytty ja vaikeakaan infektio ei johda samanlaiseen työkyvyttömyyteen kuin koronan alkuvaiheessa, Schugk sanoo.