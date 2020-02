Koronavirus poikinut paljon soittoja Husiin – infektiolääkäri rauhoittelee huolestuneita

HUSissa tauti näkyy tällä hetkellä lähinnä lisääntyneinä yhteydenottoina. Soittajilla on joko ollut kontakteja Kiinaan tai sitten heillä on hengitystieinfektioita. Kaikki epäilyt ovat kuitenkin osoittautuneet turhiksi, eikä näytteidenottoon ole tarvinnut ryhtyä.

– Kausi-influenssa on melko vakava tauti ja tappaa ihmisiä, joilla on perussairauksia ja myös iäkkäitä. Influenssarokote on edelleen ajankohtainen. Leviämistä on vaikea arvioida, kun ei tiedetä lievien tautitapausten määrää. Alkuvaiheessa korostuvat aina vakavammat tapaukset, Järvinen toteaa.