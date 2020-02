Koronaviruksella salakavala tapa edetä – biologi: "Jos lieviä tapauksia on paljon, ei leviämistä voi estää"

MTV:n Uutisaamussa vieraillut evoluutiobiologi Tuomas Aivelo Helsingin yliopistosta sanoo, että koronaviruksen vaarallisuutta on vielä liian aikaista arvioida. Ratkaisevaa on hänen mukaansa lievien tautitapausten määrä, kun tähän mennessä on keskitytty vakaviin tapauksiin. Myös vuodenajat vaikuttavat leviämiseen.