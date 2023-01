Koronaviruksen uusi variantti leviää vauhdilla maailmalla – Suomen tilanne paljastuu pian

Yhdysvaltain tautienvalvonta- ja ehkäisykeskus CDC:n julkaisemien tilastojen perusteella omikronin uutta XBB.1.5-varianttia on havaittu ensimmäisen kerran marras-joulukuun vaihteessa Yhdysvalloissa, THL:n johtavan asiantuntija Jari Jalava sanoo.

Uusi herkästi tarttuva omikron-variantti leviää etenkin Yhdysvalloissa, jossa noin 40 prosenttia uusista varmistetuista tartunnoista on ollut omikronin XBB.1.5-varianttia.

– Meidän viimeisimmät näytteet muun muassa jätevesistä ovat marraskuun lopulta. Kun seuraavat tiedot tulevat, niin sitten nähdään mikä on ollut tilanne joulukuussa.

Lähtenyt mahdollisesti Yhdysvalloista

– Epäillään, että tämä uusi variantti olisi syntynyt Yhdysvaltojen itäosissa, josta se on lähtenyt leviämään ennen kaikkea Yhdysvaltoihin, mutta myös laajemmalti maailmalle.

Omikronin uutta XBB.1.5-varianttia on mediatietojen mukaan löydetty muun muassa Isossa-Britanniassa ja Intiassa. Kiinassa, jossa koronavirus leviää tällä hetkellä nopeasti, uutta varianttia ei ole toistaiseksi havaittu.

– Kiina on julkaissut uusia tietoja. Niiden perusteella siellä on kiertänyt samoja variantteja mitä esimerkiksi Euroopan tautiviraston on kertonut Kiinassa olevani, ja jotka ovat jo aiemmin kiertäneet esimerkiksi Euroopassa.