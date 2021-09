Uuden koronavariantin synty on vain ajan kysymys, sanoo suomalaistutkija – vaikutukset olisivat suurimmat hyvin rokotetuissa maissa, kuten Suomessa

Tällä hetkellä yleisin maailmalla leviävä koronavirusvariantti on WHO:n delta-variantiksi nimeämä koronaviruksen muunnos. Tilanne voi kuitenkin tulevaisuudessa muuttua. Evoluutiobiologi Aivelo arvioi, että delta-variantin tilalle saattaa nousta jokin muu viruksen muunnos, kun rokotukset maailmalla etenevät.

"Ennemmin tai myöhemmin"

Tarkan aikataulun arvioiminen on tietysti mahdotonta, mutta Aivelon mukaan uusi koronavirusvariantti on joka tapauksessa tulossa ”ennemmin tai myöhemmin”. Aivelon mukaan on myös mahdollista, että uusissa mahdollisissa varianteissa yhdistyy aiempien varianttien ominaisuuksia, jotka ovat viruksen leviämisen kannalta suotuisia.