Koronan alkulähteellä kovat toimet: Kiinan Wuhanissa testataan taas kaikki kaupungin asukkaat koronan varalta

Testaus on päätetty toteuttaa sen jälkeen kun seitsemän siirtotyöläistä sai positiivisen koronatestituloksen. Kiinan keskiosassa sijaitsevassa Wuhanissa on 11 miljoonaa asukasta.

Kiinassa uusi tartunta-aalto

Jo kertaalleen koronaviruksen kukistanut Kiina kamppailee nyt uuden tartunta-aallon kanssa, kun eritäin herkästi tarttuva deltamuunnos leviää maassa. Tiistaina Kiinassa rekisteröitiin 61 uutta kotoperäistä tartuntaa. Heinäkuun puolivälin jälkeen tartuntoja on kertynyt jo yli 400.

Uusien tartuntojen myötä kokonaisia kaupunkeja on eristetty ja miljoonat ihmiset on määrätty pysymään kotona. Maan pääkaupunki Peking on suljettu turisteilta kesken parasta lomakautta, ja viranomaiset ovat kehottaneet siellä asuvia välttämään kaikkea tarpeetonta matkustamista pois kaupungista.