Koronakuolemien määrä lähestyy maailmanlaajuisesti kolmea miljoonaa

Pitkänäperjantaina kuoli yli 10 000 koronapotilasta lisää. Heistä suurin osuus eli 2900 oli brasilialaisia.

Eniten kuolemia on tapahtunut Yhdysvalloissa, jossa niitä on kirjattu yhteensä lähes 570 000. Toiseksi eniten kuolleita on ollut Brasiliassa, noin 330 000.

Väkilukuun suhteutettuna ja mikrovaltioita mukaan laskematta tappavin koronapandemia on ollut Tshekissä, jossa koronaan liittyviä kuolemia on kirjattu 250 sataatuhatta asukasta kohden, ja Unkarissa, jossa vastaava luku on 223. Yhdysvalloissa väkilukuun suhteutettu luku on 170 ja Brasiliassa 153.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Suomen noin 850 kuolemantapausta tarkoittavat 15:tä kuolemaa sataatuhatta asukasta kohden.

Tartuntatapauksia on todettu yhteensä ainakin 130 miljoonaa, ja ylivoimainen valtaosa sairastuneista on toipunut. Joillekin ihmisille on kuitenkin jäänyt viikkoja tai kuukausia kestäviä oireita.

Lukemat perustuvat eri maiden terveysviranomaisten ilmoittamiin lukuihin. Eri maiden välillä on kuitenkin eroja muun muassa tilastointikäytännöissä ja koronatestauksen kattavuudessa.

Norjassa näkyvissä uusi huippu sairaalahoidon tarpeessa

Norjassa sairaalahoitoa tarvitsee jo yli 300 koronaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastunutta, maan terveysviranomaiset kertovat. Hoitoa tarvitsevien määrä voi pian ylittää viime huhtikuisen tähänastisen huipun, jolloin sairaaloissa oli enimmillään 318 koronapotilasta.

Tämänhetkisistä potilaista 64 tarvitsee hengityskonetta.