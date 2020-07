Koronaan kuollut yli 600 000

Maailman terveysjärjestö WHO kertoi aiemmin, että koko maailman koronatartunnoissa nähtiin perjantaina synkkä vuorokausiennätys. CNN:n mukaan WHO kertoi yli 237 000 uudesta tartunnasta.

Määrällisesti eniten tartuntoja ja virukseen liittyviä kuolemia on raportoitu Yhdysvalloissa. Toiseksi eniten tartuntoja ja kuolemia on vahvistettu Brasiliassa.

Yhdysvalloissa päiväluku nousi ensimmäistä kertaa yli 70 000:n

Yhdysvalloissa päivittäisten koronavirustartuntojen määrä on noussut ensimmäistä kertaa yli 70 000:n, kertoo baltimorelaisen Johns Hopkinsin yliopiston seuranta. Sen mukaan maassa kirjattiin perjantaina vähän yli 77 600 uutta tartuntaa vuorokauden aikana.

Yhdysvalloissa on vahvistettu määrällisesti eniten koronavirustartuntoja ja niihin liittyviä kuolemia maailmassa. Tartuntoja on maassa jo yli 3,64 miljoonaa ja yli 139 000 ihmistä on kuollut.