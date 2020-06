Kiinassa sioista löytyi uusi virustauti, joka voi tulevaisuudessa räjähtää maailmanlaajuiseksi pandemiaksi

Tutkijoiden mukaan tauti on kehittynyt vasta äskettäin ja sitä on havaittu vasta sioilla. Tutkijat kertovat olevansa huolissaan siitä, että tauti voi tarttua ihmisiin, muuttua ja mutatoitua ja aiheuttaa uuden maailmanlaajuisen pandemian.

Viitteitä sikainfluenssasta

Tutkijat kirjoittavat Proceedings of the National Academy of Sciences -lehden julkaisussa, että erityisesti tarkkailun alle täytyy ottaa siat ja sikateollisuuden parissa työskentelevät ihmiset.