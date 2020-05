Koronavirukseen on kuollut Suomessa 293 ihmistä, yli 5 000 toipunut – alle 50-vuotiaita kuolleita tiedossa 4, tämä kaikista tapauksista tiedetään

Tämän artikkelin tiedot on päivitetty perjantaina 15.5. klo 17.02.

Tiedossa olevista kuolemantapauksista 240 on Helsingin yliopistollisen keskussairaalan (Hyks) erityisvastuualueella.

Kuopion yliopistollisen sairaalan (Kys) erityisvastuualueella on kuollut 24. Turunyliopistollisen sairaalaan (Tyks) sekä Ahvenanmaan erityisvastuualueella kuolleita on 14, Oulun yliopistollisen sairaalan (Oys) erityisvastuualueella 12. Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) alueella on kuollut kolme potilasta.