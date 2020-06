Koronavirukseen kuollut Suomessa yhteensä 324 ihmistä, joista alle 50-vuotiaita on 6 – katso, mitä tapauksista tiedetään

Tiedossa olevista kuolemantapauksista 267 on Helsingin yliopistollisen keskussairaalan (Hyks) erityisvastuualueella. Kuopion yliopistollisen sairaalan (Kys) erityisvastuualueella on kuollut 25. Turun yliopistollisen sairaalaan (Tyks) sekä Ahvenanmaan erityisvastuualueella kuolleita on 17, Oulun yliopistollisen sairaalan (Oys) erityisvastuualueella 12. Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) alueella on kuollut kolme potilasta.

Sairaanhoitopiirejä on Suomessa 20 ja ne muodostavat viisi erityisvastuualuetta, joiden keskuksena on yliopistollinen keskussairaala.

Suomessa ensimmäinen koronaviruksesta aiheutunut kuolemantapaus sattui perjantaina 20. maaliskuuta. HUS:n sairaanhoitopiirissä. Tähän artikkeliin on koottu kaikki kuolemantapaukset eri sairaanhoitopiireissä. Kuolleista valtaosalla (yli 90 %) on ollut yksi tai useampi pitkäaikaissairaus, yleisimmin sydänsairaus tai diabetes.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan kaikkien kuolleiden ikä ei ole tiedossa, mutta tiedot on saatu 315 kuolleesta. Heistä 48 prosenttia on miehiä. 52 prosenttia naisia. Laitoksen mukaan kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta.

Nuorimmat kuolleet 20–29-vuotiaita

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuolleiden määrä ikäryhmittäin:

20–29-vuotiaita: alle 5 (1-4)

30–39-vuotiaita: alle 5

40–49-vuotiaita: alle 5

50–59-vuotiaita: 10

60–69-vuotiaita: 24

70–79-vuotiaita: 62

80–89-vuotiaita: 131

yli 90-vuotiaita: 82

Yli 50-vuotiaiden kuolleiden, joiden ikä on tiedossa, määrä on 309, joten alle 50-vuotiaita kuolleita, joiden ikä on tiedossa, on THL:n mukaan siis nyt kuusi. Kaikki sairaanhoitopiirit eivät julkaise tietoja yksittäisistä kuolemantapauksista. Alle viittä kuolemantapausta ei merkitä THL:n tilastoon yksityisyydensuojan vuoksi.

THL on kertonut tarkempaa tietoa siitä, missä menehtyneet ovat olleet hoidossa välittömästi ennen kuolemaansa. Tämä tieto on kertynyt kaikista 324 henkilöstä. THL:n mukaan menehtyneistä 19 prosenttia on ollut erikoissairaanhoidossa, 34 prosenttia perusterveydenhuollon yksikössä, 45 prosenttia sosiaalihuollon ympärivuorokautisessa yksikössä ja 2 prosenttia kotona tai muualla. Yleisimpiä näistä ovat olleet sydänsairaudet ja diabetes.