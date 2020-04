Koronavirukseen menehtyneen sotaveteraanin kaksoisveli oli kuollut pandemiassa sata vuotta aiemmin: "Kerronpa sinulle, että historia toistaa itseään"

8:14

Video: Sairaanhoitaja Tara lähti vapaaehtoisesti New Yorkiin auttamaan taistelussa koronaa vastaan: "On haastavaa pitää huolta ihmisistä ja tietää, että siltikin he todennäköisesti kuolevat"