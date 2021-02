Euroopan vanhin ihminen täytti 117 vuotta – Sisar Andre elää nyt jo toista kertaa pandemia-aikaa

Sisar Andre on elänyt nyt kahden pandemian aikana. Yli sata vuotta sitten hän selvisi Espanjantaudin aiheuttaman pandemian ylitse sairastumatta. Hänen veljensä puolestaan kuoli pandemian aikana.

Andre on maailman toiseksi vanhin ihminen. Vanhin on japanilainen Kane Tanaka, jolla on ikää 118 vuotta.