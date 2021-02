Koronavilkkuun merkittävä muutos – uusittu versio mittaa altistumisriskiä laskemalla minuutteja

Solitan teknologia-asiantuntija Sami Köykän mukaan Koronavilkun tulevat versiot mittaavat kertyviä altistusaikoja tilanteissa, jossa samassa paikassa olleista yksi tai useampi lähellä olija on saanut koronavirustartunnan.

– Toiseen versioon on keväällä tulossa se, kuinka paljon päivän aikana oma käyttäytyminen on lisännyt riskiä esimerkiksi ravintolakäynnillä, eli tilanteissa, jossa on paljon ihmisiä. Altistumisriskiä mitataan silloin päivän aikana kertyneiden altistumisminuuttien mukaan, sanoo Köykkä.