Koronasulkua protestoivat nujakoivat poliisin kanssa Australiassa

Koronamääräyksiä vastaan on osoitettu mieltä myös muun muassa Melbournessa.

Tiukka koronasulku Sydneyn alueella on jatkunut jo useita viikkoja. Viranomaiset ovat vihjanneet, että rajoituksia voitaisiin jatkaa jopa lokakuulle.

Australian koronaluvut ovat pysyneet Eurooppaan verrattuna alhaisina, mutta viranomaiset ovat huolissaan etenkin uuden, erittäin tarttuvan deltamuunnoksen leviämisestä. Huolta lisää se, että vasta noin 11 prosentilla kansasta on täysi rokotussuoja.

Viiden miljoonan asukkaan Sydney on Uuden Etelä-Walesin pääkaupunki. Osavaltiossa on tänään raportoitu 163 uutta koronavirustartuntaa, mikä uutiskanava ABC:n mukaan on suurin määrä deltavariantin rantautumisen jälkeen.