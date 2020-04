Koronarokotetta testattiin ensimmäisiin ihmisiin – koehenkilöitä jännitti ensimmäinen piikki: "Täytyy vain luottaa, että työ on tehty niin hyvin kuin mahdollista"

Toinen kahdesta ensimmäisestä koronavirusrokotteen testaajista on 30-vuotias Oxfordin yliopiston syöpätutkija Edward O’Neill, joka on itsekin Oxfordin yliopiston tutkija, mutta eri osastolla. Sata koehenkilöä valittiin satunnaisesti vapaaehtoisten joukosta.

Tällä hetkellä maailmassa on kehitteillä yli 100 rokotetta. Näistä ainakin viisi on jo edennyt alustaviin ihmistesteihin, joka on ensimmäinen vaihe kliinisessä lääketutkimuksessa. Tässä vaiheessa koehenkilöitä on yleensä alle kymmenen, ja valvonta on tiukkaa.