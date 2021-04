Koronarajoitusten vastaisia mielenosoituksia tänään Helsingissä – poliisi näkyvästi läsnä

Lisäksi poliisin tietojen mukaan Helsingin keskustaan on sosiaalisessa mediassa kutsuttu kokoon samaa aihepiiriä koskevaa mielenosoituskulkuetta, josta poliisille ei ole ilmoitettu. Kulkueen on määrä lähteä kello 14 Senaatintorilta ja kulkea Eduskuntatalon kautta Rautatientorille.

Poliisia: Jatkoa aiemmille joukkokokouksille

Poliisin käsitys on, että kulkue on jatkoa 20. maaliskuuta ja 10. huhtikuuta pidetyille mielenosoituskulkueille, jotka keräsivät kokoon satoja henkilöitä. Mielenilmauksien voimassaoleva kokoontumisrajoitus on kuusi henkilöä.