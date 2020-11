Koronarajoitukset tiukentuivat pääkaupunkiseudulla, Marco Bjurström: "Meillä on moraalinen pakko pistää toiminta kokonaan poikki"

– Olemme yksityinen toimija, joten meille ei tule mitään määräyksiä. Tulee suosituksia, mutta koska me olemme niin merkittävä toimija ja meillä on paljon aikuisia ja lapsia tanssimassa, niin totesimme, että meillä on moraalisesti pakko toimia myöskin niin, että me pistämme toiminnan kokonaan poikki, StepUp Schoolin perustaja Marco Bjurström kertoo.