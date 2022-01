Yrittäjä Noora Hautakangas avautuu rajusti pääministerin Marinin ja hallituksen toimista: "Jumankauta emme ole samassa veneessä"

Hautakangas toimii luovana johtajana käytettyjä merkkivaatteita myyvässä Relovessa, jonka yhteydessä on myös kahvilatoimintaa.

MTV:n Uutisaamussa vieraillut Hautakangas katsoo, että hallituksen päättämä ravintolarajoitusten tiukennus on vain kosmeettista.

Käsittämättömäksi tilanteen tekee hänen mielestään se, että yrityksillä oli vain vuorokausi aikaa reagoida jälleen muuttuvaan tilanteeseen.

– Meillä ei ole mitään oikeuksia toimia samalla tavalla. Meitä sitovat työaikalait ja työehtosopimukset. Meidän pitää neuvotella henkilökuntamme kanssa, haluaako joku vähentää vuoroja. Tällä hetkellä kukaan ei halua vähentää vuoroja, vaan moni haluaa pitää niistä tasan tarkkaan kiinni. Ja mehän joudumme siinä maksumiehiksi! Hautakangas lataa.

"Nyt rytisee, jos hallitus ei tee jotain"

Hän kritisoi myös sitä, ettei yritysten taloudellisesta tuesta ole puhuttu "jälleen kerran".

– En tiedä ovatko hallituksen päättäjät jossain verhon takana piilossa ja toivoo vain, että kukaan ei ota asiaa esille. Meidän yrittäjien on aika nousta barrikadeille.

Hautakangas kertoo saaneensa satoja viestejä muilta yrittäjiltä konkursseista tai henkisistä konkursseista.

– Meistä tuntuu, että hallitus luulee, että meillä on joku pumppu, mistä käymme pumppaamassa rahaa. Meillä ei ole. Me tarvitsemme suoria tukia saman tien kiinteisiin kuluihin ja palkkoihin. Me haluamme pitää meidän työntekijämme töissä.

Hän muistuttaa, että yritykset alkavat tänä vuonna lyhentämään sellaisia kiinteitä kuluja, joiden maksuun on aiemmin saatu "armonaikaa".

– Tälle vuodelle on tulossa järkyttäviä kiinteitä kuluja kahden vuoden ajalta plus kaikki tämän vuoden kiinteät kulut siihen päälle. Nyt rytisee, jos ei oikeasti hallitus tee jotain!

"Emme ole samassa veneessä"

Keskustelussa mukana ollut Reloven toimitusjohtaja Eero Ukkonen peräänkuuluttaa hallitukselta ennakoitavuutta rajoitussuunnitelmiin sekä erityisesti yrityksille kohdennettaviin avustuksiin.

– Me olemme kaikki samaa mieltä, että rajoituksia varmasti tarvitaan, mutta ne toimet pitää olla selkeitä, kuka sen maksaa. Emme me voi enää maksaa, meillä on rahat loppu kaikilla. Pankeista ei saa enää lainaa. Ja ne lainat mitä on otettu, niiden maksu alkaa nyt.

Hautakangas katsoo, ettei hallituksella näytä olevan ymmärrystä, mitä yrityksissä ruohonjuuritasolla tapahtuu, kun rajoitukset iskevät.

– Hallitus ja pääministeri Marin on sanonut koko ajan, että olemme kaikki samassa veneessä, mutta ei jumankauta ole yhtä samaa venettä. Meillä on kaksi venettä: toisessa on pk-yrittäjät ja toisessa on päättäjät ja hallitus. Ne menevät aivan eri suuntaan. Toinen menee vastavirtaan ja uppoaa pian!

