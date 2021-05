Koronapotilaat kuolevat hapenpuutteeseen sairaaloiden auloissa – Intian tilanne on niin paha, että sairastuneet haluavat jo pois hoidosta

Vakavaksi ongelmaksi on muodostunut hapen loppuminen sairaaloista. BBC:n mukaan kriisi alkoi kaksi viikkoa sitten, mutta merkkejä sen laantumisesta ei vielä havaita.

Kaikista hankalin tilanne on pienemmissä sairaaloissa.

Hätäpuheluilla apua

Shri Ram Singh -sairaalaa johtava lääkäri Gautam Singh kuvailee työtään BBC:lle päivittäisenä taisteluna. Sairaalassa on 50 vuodepaikkaa ja 16 tehohoitopaikkaa koronapotilaille. Potilaiden hoidosta osastoilla on kuitenkin jouduttu myös kieltäytymään, sillä hapen saannista ei ole takuita.

Singh on joutunut soittamaan useita hätäpuheluita, joiden avulla potilaille on saatu toimitettua happea juuri ajoissa.

– Puolet sairaalan henkilökunnasta on tien päällä täyttämässä happisylintereitä päivittäin.

Kansalaiset maksavat kalliin hinnan

Vakava koronavirustauti on iskenyt muun muassa Altaf Shamsin perheeseen. Koko perhe sai tietää positiivisesta korotestituloksesta viime viikolla.

Shamsin vakavasti sairastunut ja raskaana ollut vaimo siirrettiin sairaalaan, jossa hän synnytti tytön perjantaina. Vaikean synnytyksen jälkeen vaimo siirrettiin hengityskoneeseen, jossa hän on edelleen. Tilanne on kriittinen

Potilaat haluavat pois sairaaloista

Yksi heistä on Goldi Patelin aviomies, joka otettiin sisään erääseen sairaalaan useiden epäonnistuneiden yritysten jälkeen. Neljä sairaalaa kieltäytyi hoitamasta miestä.

Nyt mies on hoidossa, mutta lääkäreiden läsnäolo hoidossa on minimaalista. Pariskunnan mukaan myös lääkkeistä on pulaa.