Suomen Intian suurlähettiläs: "Surullista katsoa kuvia koronaan sairastuneista, jotka kuolevat sairaalan ulkopuolella"

– Kaikkien skenaarioiden mukaan tämä tulee kasvamaan huomattavasti eikä tartuntahuippua ole vielä läheskään saavutettu. Tosin Intiahan on valtavan suuri maa, jossa tilanne vaihtelee paljon osavaltioittain, Ritva Koukku-Ronde kertoi STT:lle puhelimitse Delhistä lauantaina.

– On surullista katsoa kuvia koronaan sairastuneista, jotka kuolevat esimerkiksi sairaalan ulkopuolella ambulansseihin odottaessaan, että pääsisivät hoitoon.

– Twitterissä ja muussa sosiaalisessa mediassa on jatkuvasti paljon pyyntöjä, joissa haetaan apua ja ennen kaikkea happea lähisukulaisille ja ystäville, suurlähettiläs jatkaa.

Joillekin koronakriisi on tuonut myös ansiomahdollisuuksia. Koukku-Ronde kertoo, että esimerkiksi yksityiset ambulanssipalvelut kukoistavat.

Rokottaminen etenee hitaasti

Intian rokotusohjelma on edennyt verkkaisesti. Maan hallinto tavoitteli sitä, että riskiryhmät saataisiin rokotettua heinäkuuhun mennessä, mutta tämäkin tavoite on osoittautumassa liian kunnianhimoiseksi. Uutistoimisto AFP:n mukaan koronarokotteen ensimmäisen piikin on saanut vasta runsaat 11 prosenttia väestöstä.