Koronapassi esille! SM-liigassa astutaan uuteen aikaan torstaina – "Siihen pitää varmasti totutella"

– Meillä on valmius tarkistaa passit kaikilta. Se tarkoittaa meiltä vähän lisämiehitystä sisääntuloihin. Olemme kannustaneet katsojia tulemaan hyvissä ajoin paikalle, sillä läpimenoaika vähän pitenee, kun sisääntulolla pitää esittää useampaakin juttua, TPS:n toimitusjohtajan tehtäviä väliaikaisesti hoitava Kai Koskinen kertoo MTV Urheilulle.

Sarjassa neljäntenä olevan TPS:n yleisökeskiarvo on ollut alkukaudella reilut 4 000 katsojaa. Määrät ovat vaihdelleet 2 470:n ja 5 675 katsojan välillä.

– Toivomme, ettei koronapassilla olisi kauhean suuria vaikutuksia (yleisömäärään), mutta varmaan jotain on. On mielenkiintoista nähdä se, kuinka paljon vaikutusta on ja lähteekö se kuitenkin korjaantumaan.