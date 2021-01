Koronan torjunta vauhdittaa urheiluvälinekauppaa – "Yksin ulkona harrastettavat lajit korostuvat"

Viime vuonna S-ryhmässä frisbeekiekkojen myynti lähes kolminkertaistui edellisvuoteen verrattuna. Myös polkupyörien myynti on kasvanut koronan myötä.

Säästyneet rahat

Vaikuttaa siltä, että korona on ohjannut jossain määrin kulutusta. Etätyöläiset eivät ole ostaneet sen enempää työvaatteita kuin pikkujoulumekkojakaan, myös moni matka on jäänyt tekemättä ja rahaa on säästynyt. Ehkä tätä rahaa käytetään nyt urheiluvälineisiin ja urheiluvaatteisiin.