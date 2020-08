Koronalinko pyöri Virossa: Kaksi oireilevaa helsinkiläistä osallistui yksityistilaisuuteen ja altisti kymmeniä suomalaisia – altistuneet palanneet kotiin useilla laivoilla

Kymmeniä suomalaisia on altistunut koronavirukselle Virossa järjestetyssä yksityistilaisuudessa. Suurin osa altistuneista on palannut Suomeen. Osallistujiin on oltu yhteydessä ja valtaosa heistä on asetettu varotoimena karanteeniin, kertoo THL tiedotteessaan.