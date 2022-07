Koronakuolemia on ennätyksellisen paljon tänä vuonna – miksi neljättä rokotetta ei anneta jo nyt kaikille, Mika Salminen?

Kuluvan vuoden aikana on toukokuun 22. toukokuuta mennessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan kirjattu kaikkiaan 2 634 koronakuolemaa. Vertailun vuoksi koko epidemian alusta lähtien luku on yhteensä 4 941.

Rajoituksille syksyllä korkea kynnys

Salmisen mukaan moni maa on vetänyt johtopäätöksen, että koronavirus on tullut jäädäkseen. Poikkeuksena on Kiina, jonka koronapolitiikka on edelleen äärimmäisen ankaraa. Tautia pystyy hoitamaan jo melko hyvin, ja lääkkeet kehittyvät kaiken aikaa.