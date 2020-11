Venäjällä ja Saksassa rikottiin ennätyksiä koronakuolemien määrässä – itänaapurissa yli 500 uhria päivässä

Venäjällä on tehty uusi ennätys päivittäisten koronakuolemien määrässä, kertoo Moscow Times.

Maassa on tilastoitu eilisen jälkeen 507 koronavirukseen liittyvää kuolemaa, mikä ylittää ensi kertaa 500 rajan ja on suurin määrä pandemian aikana.

Yhteensä koronavirukseen liittyen on virallisten tilastojen mukaan kuollut liki 37 600 ihmistä. Luvun uskotaan kuitenkin yleisesti olevan aivan liian pieni. Muun muassa useissa arvattavasti koronaviruksesta johtuvissa kuolemissa kuolinsyyksi on merkitty jokin muu, jos potilaalla on ollut muita sairauksia.