Brasiliassa nyt maailman toiseksi eniten koronakuolemia – kuolleita jo lähes 42 000

Uusien kuolemantapausten myötä Brasilia meni kuolemien määrässä Britannian ohitse. Enemmän koronaan liittyviä kuolemantapauksia on vain Yhdysvalloissa.

Ministeriön mukaan 212 miljoonan asukkaan Brasiliassa on varmistettu yli 828 000 koronatartuntaa. Asiantuntijoiden mukaan tartuntatapausten todellinen määrä voisi olla 10 tai 15 kertaa korkeampi.

Sao Paulon osavaltio on pahiten koronan runtelema alue Brasiliassa. Osavaltion alueella on kirjattu lähes 168 000 tartuntaa ja yli 10 300 koronaan liittyvää kuolemaa, eli noin neljäsosa kaikista Brasilian kuolemantapauksista.

Rio de Janeirossa koronakuolemia on ollut 7 417 ja tartuntoja lähes 78 000.

Yhdysvalloissa jo reilusti yli 2 miljoonaa tartuntaa

Maailman tartuntatautitilannetta seuraavan Worldometer-tarkkailusivuston mukaan Brasiliassa on kirjattu väkilukuun suhteutettuna miljoonaa asukasta kohden 197 koronaan liittyvää kuolemaa. Britanniassa vastaava suhdeluku oli perjantaina 611 ja Yhdysvalloissa 353.

Suomessa koronakuolemia on ollut miljoonaa asukasta kohden 59.

Yhdysvalloissa on ollut paitsi eniten koronaan liittyviä kuolemia myös eniten tartuntoja koko maailmassa. Tartuntoja Yhdysvalloissa on Johns Hopkinsin -yliopiston mukaan yli 2,04 miljoonaa. Koronaan liittyviä kuolemia maassa on samaisen seurannan mukaan yli 114 000.