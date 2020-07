Brasiliassa ennätysmäärä uusia päivittäisiä tartuntoja – lähes 68 000 tartuntaa

Uusia koronaan liittyviä kuolemia on kirjattu edellisten 24 tunnin ajalta 1 284 kappaletta.

Etelä-Amerikassa sijaitsevassa 212 miljoonan asukkaan Brasiliassa on määrällisesti toiseksi eniten koronatartuntoja ja -kuolemia maailmassa.

Yhteensä maassa on varmistettu vajaat 2,2 miljoonaa koronavirustartuntaa ja kirjattu noin 82 000 koronaan liittyvää kuolemaa.

Tartuntojen ja koronakuolemien määrän osalta Brasiliaa edellä on vain Yhdysvallat, jossa tartuntojen määrä läheni Johns Hopkins -yliopiston seurannan mukaan neljää miljoonaa Suomen aikaa torstaina aamuyöstä.

Yliopiston seurannan mukaan Yhdysvaloissa on varmistettu noin 143 000 koronaan liittyvää kuolemaa.

Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla yli neljä miljoonaa tartuntaa

Uutistoimisto AFP:n tekemien laskelmien mukaan Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla on varmistettu nyt jo yli neljä miljoonaa tartuntaa. Yli puolet tartunnoista on varmistettu Brasiliassa.AFP:n laskelmat perustuvat viranomaisten ilmoittamiin koronalukuihin. Alue on maailmanlaajuisesti yksi pahiten koronan runtelemia.