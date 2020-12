Ranska sulki rajansa Britannian rahtitavaraliikenteen osalta 48 tunniksi – kauppaketju varoittaa: salaatit ja sitrushedelmät saattavat loppua

Jouluateriaa varten kaupoissa on kuitenkin riittävästi tuotteita, ketju rauhoitteli.

He kuitenkin toivovat, että rahtiliikennettä koskeva sulku saadaan pikaisesti ratkaistua.

– Ongelma on Britanniaan tulevien rekkakuskien paluumatka. Jos heille ei voida taata pääsyä ulos saarelta rajoitusten takia, on hyvin epätodennäköistä, että he ajavat tänne ensinkään, elintarvikealan etujärjestön edustaja Ian Wright selvensi.