Koronakriisi kahmaisi mediatilan, hallitus hyötyi näkyvyydessä – "Ei näytä kovin hyvältä, jos oppositio alkaa heitellä kapuloita rattaisiin"

– Hallitus, joka pyrkii osoittamaan, kuinka se kontrolloi tätä tilannetta ja on yhteiskunnan tukena, saa paljon näkyvyyttä, sanoo valtio-opin yliopistonlehtori Emilia Palonen Helsingin yliopistosta.

Palosen mukaan kokoomus on sittemmin pyrkinyt olemaan esillä eri tavoin. Myös perussuomalaiset on hakenut kaistatilaa ulostuloilla, jotka eivät liity koronaan. Sitä vastoin pienemmät oppositiopuolueet ovat näkyneet julkisuudessa vähemmän, koska ne yleensä profiloituvat omissa erikoiskysymyksissään. Niitä ei välttämättä kriisiaikana haluta nostaa esiin.

Kriisi yhdisti eri sektoreita

– Hallitusten sisällä pääministeripuolue ymmärrettävästi saa enemmän huomiota, kun se hoitaa tätä kriisitilannetta. Tämä yhdistää niin monia sektoreita, eikä ole yhden ministerin kontolla, Palonen jatkaa. Ruostetsaari sanoo, että henkilötasolla pääministeri Sanna Marinin (sd.) suosio on näkynyt hyvinkin selvästi.

– On luonnollista, että tällaisen kriisin hoito on henkilöitynyt pääministeriin. Ja pääministeri on esiintynyt vakuuttavasti tässä kriisin yhteydessä.