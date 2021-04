Mihin Matti Vanhanen hylättiin? "Erikoista, että keskeinen ministeri on syrjässä" – kehysriihen kriisin keskiössä keskustan kuntavaalipaine ja korona

Pääministeri Sanna Marin on kertonut tehneensä useita kompromissiehdotuksia, joista jotkut ovat olleet esillä myös julkisuudessa. Hallituksen sopuun ne eivät vielä ole johtaneet.

– Huomionarvoista on se, että ainakaan vielä ne eivät ole olleet riittäviä. Varsinkin talouspolitiikan alalla vaikuttaa olevan hyvinkin isoja periaatteellisia erimielisyyksiä. Valtiovarainministeri (Matti) Vanhanen oli oikeassa, kun hän kuvasi prosessia uusiksi hallitusneuvotteluiksi, muotoilee eduskuntatutkimuskeskuksen johtaja Markku Jokisipilä Turun yliopistosta.

– Tätä kakkua olisi ollut hivenen helpompi syödä pala kerrallaan. Toki on niinkin, että hallituskoalitiopohja on talouspolitiikan osalta ideologisesti sen verran heterogeeninen, että jännitteitä olisi tullut ihan riippumatta siitä, milloin nämä pohdinnat olisi aloitettu.

– Ennen kaikkea keskustellaan siitä, mikä on menokehykseen paluun aikataulu: tapahtuuko se ensi vuonna, sitä seuraavana vai vielä myöhemmin ja kuinka paljon sitä sillä välillä ylitetään. Esimerkiksi siitä, miten syntyviä työpaikkoja odottaa ja milloin voidaan odottaa, että päästään edes lähelle työllisyystavoitteita.

Vanhasen poissaolo ihmetyttää

Kysymyksiä on herättänyt se, miksi valtion talouden vastuuministeri, valtiovarainministeri Matti Vanhanen ei ole mukana kehysriihineuvotteluissa.

– Tämä on uudenlaista politiikkaa. Asetelmaa muuttaa se, että keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko ei ole valtiovarainministeri ja voi olla, että se on tuonut tuon erilaisen lähestymistavan ja on osaltaan ehkä ollut hankaloittamassa.