Jo valmiiksi korkealla tasolla olevien lasten kiireellisten sijoitusten määrä on kasvussa: "Nyt paine käy perheissä liian suureksi ja tilanteet riistäytyvät käsistä"

Kiireellinen sijoitus on vakava puuttuminen perheen elämään ja yksityisyyteen, joten se on viimesijainen toimenpide, ja se tehdään silloin, kun ei ole muita mahdollisuuksia turvata lapsen tilannetta.

– Meille on kunnista tullut tietoa, että kiireellisten sijoitusten määrä on kasvussa. Kotona tilanteet eskaloituvat. Suunniteltuja sijoitusten päättämisiä on jouduttu lykkäämään, koska tilanne on kiristynyt kotona ja lasten suunniteltua kotoutusta ei ole voitu tehdä, kertoo erityisasiantuntija Aila Puustinen-Korhonen.