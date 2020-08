Koronaan sairastuneiden määrä lisääntynyt Italiassa rajusti kesälomakauden lopulla – Ranskassa tänään lähes 4  900 uutta tartuntaa

Ranskassa on Johns Hopkinsin yliopiston koronavirusseurannan mukaan yli 275 000 vahvistettua tartuntaa ja yli 30 500 ihmistä on kuollut koronavirukseen.

Italiassa raju kasvu tartunnoissa

Tänään eniten tartuntoja oli Lombardian alueella, jossa tartuntoja oli vahvistettu 239. Lombardian alueen suurin kaupunki on Milano. Toiseksi eniten tartuntoja on todettu pääkaupunki Rooman alueella, 184, ja kolmanneksi eniten Venetsian alueella, 145.

Yli 60 miljoonan asukkaan Italiassa on Worldometer-sivuston mukaan miljoonaa asukasta kohti 586 koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Suomessa vastaava luku on 60.

Kreikassa Lesboksen saari tarkkailtavien alueiden listalle

Kreikan viranomaiset lisäsivät tänään Lesboksen saaren listalle, joka on tarkkailussa koronavirustartuntojen kohonneen määrän vuoksi. Kreikassa on vahvistettu 284 uutta koronavirustartuntaa viimeisen vuorokauden aikana.

Lesboksella on turvapaikanhakijoiden vastaanottoleirejä, joissa on tällä hetkellä yli 15 000 ihmistä.Kreikassa on varmistettu yli 8 600 koronavirustartuntaa ja virukseen liittyviä kuolemia on 242. Yli 10 miljoonan asukkaan Kreikassa on miljoonaa asukasta kohti koronavirukseen liittyviä kuolemia 23 tilastosivusto Worldometerin mukaan.