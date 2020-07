Kataloniassa eristettiin 200 000 ihmistä koronaviruksen takia

Aluejohtaja Quim Torran mukaan kukaan ei saa poistua alueelta tai saapua sinne.

Espanjassa on raportoitu 23 385 koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Luku on Euroopan neljänneksi suurin. Edellä ovat Britannia, Italia ja Ranska.

Perjantaina Espanjassa todettiin 17 uutta virukseen liittyvää kuolemaa, mikä on maan korkein luku sitten kesäkuun 19. päivän.

Tartuntoja 47 miljoonan asukkaan maassa on todettu reilut 250 500.

Tartuntoja maailmanlaajuisesti todettu jo yli 11 miljoonaa

Maailmassa on todettu nyt yli 11 miljoonaa koronavirustartuntaa, selviää yhdysvaltalaisen Johns Hopkinsin yliopiston seurannasta. Virukseen liittyviä kuolemia on vahvistettu yli 520 000.

Todellisuudessa tartuntoja on todennäköisesti enemmän, sillä esimerkiksi oireettomat ja vähäoireiset tartunnat jäävät helposti diagnosoimatta. Lisäksi testauskäytännöt ja pääsy testaukseen vaihtelevat eri maissa.

Eniten koronavirustartuntoja ja niihin liittyviä kuolemia on tilastoitu Yhdysvalloissa, jossa sairastuneita on lähes 2,8 miljoonaa. Johns Hopkinsin yliopiston mukaan maassa vahvistettiin vuorokaudessa yli 57 000 uutta virustartuntaa. Luvussa ovat mukana uudet tartunnat torstai-illasta perjantai-iltaan. Kyseessä on jälleen uusi päiväkohtainen ennätys.

Yhdysvalloissa on uutistoimisto AFP:n mukaan nyt kolmena päivänä peräkkäin rikottu uusien tartuntojen vuorokausiennätyksiä. Tartunnat ovat lisääntyneet erityisesti maan eteläisissä ja läntisissä osavaltioissa. Virukseen liittyviä kuolemia Yhdysvalloissa on todettu lähes 130 000.

Yhdysvaltojen perässä tulevat Brasilia ja Venäjä

Toiseksi eniten tartuntoja ja kuolemia on todettu Brasiliassa, jossa viruksen on saanut yli 1,5 miljoonaa ihmistä. Virukseen liittyviä kuolemia on vahvistettu yli 61 000.

Kolmanneksi eniten tartuntoja on todettu Venäjällä. Guardianin ja Worldometer-tilastosivun mukaan Venäjällä on varmistunut viimeksi kuluneen vuorokauden aikana 6 632 uutta koronavirustartuntaa. Kaikkiaan tartuntoja on varmistunut nyt maassa reilu 674 500.

Uusia koronavirukseen liittyviä kuolema Venäjällä on raportoitu viimeksi kuluneen vuorokauden aikana 168. Kuolemia on raportoitu nyt yhteensä 10 027. Miljoonaa asukasta kohden koronakuolemia on maassa 69, Worldometer-sivu kertoo.

Sen sijaan Britanniassa on vahvistettu kolmanneksi eniten virukseen liittyviä kuolemia. Maassa virukseen liittyen on kuollut yli 44 000 ihmistä.

Tilastosivusto Worldometerillä luvut ovat useimmiten korkeammat kuin Johns Hopkinsilla, mutta sivuston tilastoinnissa on aika ajoin havaittu epäjohdonmukaisuuksia. Sen mukaan tartuntoja olisi todettu jo yli 11,1 miljoonaa.