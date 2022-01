Vain yksi sadasta 5-11-vuotiaasta on saanut koronarokotteen, pienten koululaisten rokotukset alkavat laajemmin vasta lomien jälkeen

THL:n mukaan vain pieni osa 5-11-vuotiaista lapsista on saanut koronarokotteen. Ikäryhmässä rokotteen saaneita on noin 4800, mikä on noin sadasosa koko ikäluokasta.

Lukuun kuuluvat myös riskiryhmäläiset, joiden rokotukset alkoivat jo joulukuun alussa. Kunnat saivat alkaa tarjota rokotusta kaikille ikäluokkaan kuuluville hieman ennen joulua. Ikäluokan koko on noin 420 000 lasta.

Kunnat ovat tarjonneet rokotuksia vaihtelevasti. Esimerkiksi Helsingissä ikäluokalle on ollut tarjolla vain riskiryhmiltä yli jääneitä aikoja. Espoossa rokotuksia on annettu 5-11-vuotiaille tähän mennessä noin 600, kun ikäryhmän koko on hieman alle 30 000.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Ajat ovat menneet nopeasti. Kun niitä on avattu, lähiviikot on varattu nopeasti. Meillä on joitain aikoja vielä viikolle kolme, jolloin myös lasten rokottaminen lisääntyy. Silloin tulee huomattavasti enemmän aikoja tarjolle, Espoon kaupungin terveyspalvelujen johtaja Markus Paananen kertoo MTV Uutisille.

Rokotusajat lisääntyvät koulujen alettua. Silloin lopulta nähdään, miten suuri into rokotteen ottaminen koko ikäluokassa on.

– Tarjoamme kaikille rokotteen, mutta nähtäväksi jää, kuinka moni lopulta sen ottaa.

Turussa rokotteita myös ilman ajanvarausta

Turussa ikäryhmään kuuluvat lapset ovat voineet saada rokotuksen myös ilman ajanvarausta. Suosio on ollut suurta.

– Viime viikolla meillä täyttyivät kaikki ajat. Eilen meillä oli pop up-tapahtuma, eli ilman ajanvarausta sai tulla, ja siellä kävi vajaa 400 lasta vanhempineen, eli kysyntää on kyllä ollut, sanoo ehkäisevän terveydenhuollon ylihoitaja Riikka Kytömaa Turun kaupungilta.

Kova kysyntä ei yllättänyt, sillä myös 12-vuotiaiden rokotusten alettua elokuussa rokotuspisteelle kiemurteli satojen metrien jonot. Seuraava pop up -tapahtuma järjestetään Turussa loppiaisena.

Ei massarokotuksia alakouluihin

Turussa tai Espoossa ei toistaiseksi suunnitella alakoululaisten massarokottamista kouluissa isompien koululaisten tapaan, sillä pienemmät lapset tarvitsevat monesti vanhempansa tai huoltajansa tukea rokotustilanteessa.

Kunnat saavat päättää rokotusten järjestämisestä itsenäisesti. Lopullista päätöstä rokotusten antamisesta kouluissa ei kuitenkaan ole Turussakaan tehty.

– Monelle vanhemmalle voi olla hankala järjestää kesken koulupäivän koululle tuleminen lapsen tueksi, Kytömaa pohtii.