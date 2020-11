Asumisoikeusasuntojen kysyntä nousi koronavuonna: "On alettu kaivata lisää tilaa kohtuullisella hinnalla"

– Koronaepidemia siirsi paljon työntekijöitä etätöihin. Kun on vietetty tavallista enemmän aikaa kotona ja tehty töitäkin siellä, on alettu kaivata lisää tilaa kohtuullisella hinnalla. Tämä näkyy muun muassa siinä, että isompia perheasuntoja on kysytty aiempaa enemmän, kertoo TA-Asumisoikeus Oy:n toimitusjohtaja Esa Mustonen.