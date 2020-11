Asuntojen hinnat karkaamassa käsistä, vaikka paikoin ne myös laskevat – asumisen laatu kuitenkin heikkenee: "Ihmisillä ole vaihtoehtoja"

– Kantakaupungissa hintakehitys on tänäkin vuonna ollut voimakkaan nousevaa, mutta kun katsotaan sitä koko muuta pääkaupunkiseutua, niin sieltä löytyy runsaasti alueita, sekä Helsingistä että Vantaalta, jonkin verran myös Espoosta, joissa hinnat laskivat. Eli tässä on hajontaa.

Suuri osa Helsingin asunnoista menee tällä hetkellä sijoittajille, jotka vuokraavat niitä eteenpäin. Helsingin yliopiston professori Mari Vaattovaaran mukaan siinä on sekä hyvät että huonot puolensa.

– Se että sijoittajat tulevat, on pelkästään positiivinen asia sitä kautta, että me saadaan asuntomarkkinaan lisää asuntoja. Mutta se on negatiivinen asia, jos se tuo mukanaan sen ilmiön, että toisin kuin melkein missään länsimaassa meille rakennetaan kaupunkeihin paljon hyvin pieniä asuntoja, ja se asumisen laatu ja asuntojen koko heikkenee, hän selittää.