Koronaan sairastuneen Helena Ahti-Hallbergin oireet pahentuivat – kertoo tilanteestaan sängynpohjalta

– Aluksi minulla oli lieviä oireita, mutta nyt on ollut muutama päivä ikävät oireet. Tuntui, että on tavallinen flunssa ja selviää helpolla, mutta nyt viimeiset kaksi päivää olen ollut sängyssä, flunssaisen kuuloinen tähtituomari vastaa.

"Tappiot ovat mittavat"

– Eniten harmittaa koko tilanne. Kaikki työt on peruutettu ja tanssiharjoitukset kielletty. On vasta vuoden alku ja ensimmäisen viikon sisällä joudutaan peruttaa Tanssien tähtiin -kiertue ja omat työt ovat katkolla. Yleensä olen peruspositiivinen ihminen, mutta nyt täytyy ajatukset pitää muualla, että jaksaa.

– Jokaisella ihmisillä pitäisi olla oikeus ansaita elantonsa ja se on nyt tehty mahdottomaksi. Meillä on säästöjä ja on osattu varautua, emme me ole pulassa, mutta tapahtumatoimistoni tappiot ovat mittavat. Viimeiset pari vuotta on ollut rankkaa.