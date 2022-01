Helena Ahti-Hallberg sairastui koronaan – poseeraa tunnistamattomana karanteenissa: "Kuin urheilusuoritus"

Täydestä rokotussarjasta huolimatta tanssituomarin olo on tukala. Sairastumisestaan hän tiedotti Instagramissa .

– Viime yönä heräsin siihen, että sanoin kovaan ääneen olevani positiivinen! Olin valmistautumassa positiivisuuskulkueeseen hieno, pinkki positiivisuuskyltti kädessä. Unet on mitä on, mutta positiivinen on myös tulos eilisestä koronatestistä, Ahti-Hallberg kirjoittaa.