Esimerkiksi Tampereella Pirkanmaan pelastuslaitos on kieltänyt ilotulitteiden käytön osassa ydinkeskustaa. Vastaavanlainen kielto on voimassa myös Jyväskylän ydinkeskustassa. Sisä-Suomen poliisin mukaan kiellot johtuvat siitä, että ilotulitteiden käyttö on aiheuttanut näillä alueilla huomattavia häiriöitä ja vahinkoja aiempina vuosina.

– Vuosittain ilotulitteista on aiheutunut erilaisia vahinkoja ja vammoja, jopa pysyviä. Ilotulitteilla on tehty ilkivaltaa ja niillä on aiheutettu yleistä järjestystä ja turvallisuutta vaarantavia tilanteita, poliisi kertoo tiedotteessa.Poliisi toteaa, että vaikka se tuleekin puuttumaan häiriökäyttäytymiseen, on hauskanpito silti sallittua.