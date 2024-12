Ilotulitteiden ampuminen Helsingin keskustassa sai kaveriporukan poistumaan – "Vaarallinen meininki"

Ilotulitteiden vaarallisen tuntuinen ampuminen Helsingin keskustassa sai nuoret naiset siirtymään lapsiperheiden suosimalle rannalle uudenvuoden viettoon.

Eini Paalimäki saapui alkuillasta kavereidensa kanssa Helsingin Lauttasaaren Kasinonrantaan katsomaan ilotulituksia.

Nuoret yrittivät ensin viettää aikaa keskustassa, mutta heidän mukaansa meno oli vaarallista.

– Ihmiset ampuivat niitä raketteja mun mielestä väärissä paikoissa ja yllättäen, niin se ei tuntunut kivalta, Paalimäki kertoo.

Ystävysten mielestä Kasinonrannassa ilotulituksia katsomaan tulleet lapsiperheet tuovat turvaa.

– Täällä on paljon kivempaa, kun täällä on paljon väljempää. Täällä on myös lapsiperheitä niin paljon, että me luotamme, ettei täällä ole mitään idiootteja ampumassa, Paalimäki sanoo.

Nuoret eivät ole tyytyväisiä siihen, että kaikki täysi-ikäiset voivat ampua ilotulitteita.

– Se ei ole turvallista, Mea Lehtomäki toteaa.

Ydinkeskustassa on ilotulitekielto

Helsinki on monien muiden kaupunkien tavoin kieltänyt ilotuliteiden ampumisen tietyillä alueilla. Helsingissä kiellettyjä alueita ovat ydinkeskustan katualueet sekä useat puistot.

Helsingin kaupungin mukaan aiempina vuosina ilotulitteiden käyttö tori- ja kauppa-alueilla sekä muilla julkisilla alueilla on aiheuttanut vakavia vahinkoja ja pysyviä henkilövammoja.