Tällaisia seuraamuksia voi olla ilotulitteiden väärinkäsittelyllä: "Saatetaan mennä jopa rikosilmoitusten puolelle"

– Poliisi on perinteisesti varautunut uudenvuoden viettoon vahvennetuin voimavaroin, mutta toki joulun alla tulleet uudet rajoitukset ovat muuttaneet sitä. Meidän täytyy miettiä, miten kohdennamme voimavarat ja mitä ne tarkoittavat yleisen järjestyksen ja turvallisuuden kannalta, sanoo komisario Ismo Juvonen Helsingin poliisista.

On hyvin todennäköistä, että rajoitukset pitävät ihmiset kotonaan ja juhlinta pidetään lähinnä kotien pihapiireissä – baariin ei ainakaan ole menemistä.

Ilotulitteiden käyttöä valvotaan

Helsingin kaupungin pelastuslaitos on tänä vuonna kieltänyt ilotulitteiden käytön esimerkiksi useilla toreilla, puistoissa ja ostoskeskusten alueilla.

– Poliisi tulee miehittämään ne keskeiset paikat, jotka Helsingin kaupunki on rajannut ilotulitusalueiden ulkopuolelle. Poliisi toivoo, että oma-aloitteista ilotulitteiden räjäyttelyä vähennettäisiin, eikä niitä tuotaisi näille alueille.

Ilotulitteiden kanssa on syytä olla varovainen.

– Poliisi voi huonoimmissa tapauksissa antaa jopa sakkoa. Ilotulitteiden käsittely päihtyneenä on jo sinänsä rangaistava teko. Jos niitä räjäytellään luvallisissa paikoissa, silti toivotaan että suojalaseja käytetään. Suojalasien käyttö on myös pakollista, komisario Juvonen muistuttaa.

– Niiden myynti jo itsessään on alle 18-vuotiaille kielletty. Poliisi valvoo myös sitä omalta osaltaan.

Jopa rikosilmoitus voi olla mahdollinen

Ilotulitteiden käyttö on sallittu uudenvuodenaattona kello 18–02 välisenä aikana. Varaslähtöjä on jo otettu ja niitä varmasti tullaan näkemään muutenkin.

Vääräaikainen rakettien ampuminen on rangaistava teko kuten kaikki muutkin sääntörikkomukset ilotulitteiden kanssa.

– Rangaistukset lähtevät rikesakosta sakkoihin riippuen siitä millaista käsittely on ollut. Jos se on vaaraa aiheuttavaa, saatetaan mennä jopa rikosilmoitusten puolelle. Sakkokaan ei riitä, jos niitä ammutaan holtittomasti ihmisiä päin.

"Tolkun pitämistä toivotaan"

– Yleistä tolkun pitämistä toivotaan. Alkoholi on myös sellainen kysymys, että sitä on syytä jokaisen miettiä. Aikuisilta toivoisin että he olisivat tietoisia siitä mitä alaikäiset lapset tekevät.