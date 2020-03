Korona sulkemassa Uudenmaan muusta Suomesta – sotkisi monen arjen

Hankkijalla osa on siirtynyt etätöihin, mutta kaikille se ei ole mahdollista. Yksi heistä on varastotyöntekijä Janne Lahikainen (kuvassa yllä).

Työmatkalaisten mahdollinen rajaaminen eristyksen ulkopuolelle oli ainakin vielä iltapäivällä epäselvää. Uusimaa on Suomen talouden veturi ja selvästi väkirikkain maakunta. Liikennettä riittää niin raiteita kuin maanteitäkin pitkin. Eristäminen muusta maasta olisi ennenkuulumatonta, mutta saa kannatusta ainakin Hyvinkäältä.

Anneli Jokinen on samoilla linjoilla.

– Niitä tapauksia on niin paljon nimenomaan Uudellamaalla, että olen ihan samaa mieltä.

– Meidän perhe on Kokkolan suunnalta ja ikäväähän se on, että sukulaiset ovat siellä. Vanhempi väestö on kuitenkin riskiryhmää, niin ei sinne joka tapauksessa mentäisi. Ollaan sanottu, ettei saa tännekään tulla.