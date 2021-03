Hus-ylilääkäri: Koronatilanne Virossa on todettua rajumpi, pahimmin vuotanut raja on uhka Suomelle – "Lainsäädäntö ei ole ollut kunnossa"

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ylilääkärin Asko Järvisen mukaan Viro on tällä hetkellä Euroopan pahimpia koronapesäkkeitä.

– Positiivisten testien määrä on huomattavan korkea. Todennäköisesti maassa on myös alidiagnostiikkaa, eli siellä on korkeampia lukuja kuin nyt näkyy.