Korona sai ihmiset hamstraamaan lääkkeitä jopa 1,5 vuodeksi – "Kansalaiset voivat aiheuttaa itse itselleen saatavuushäiriöitä"

Nystedtin mukaan vuoden 2020 ilmoitusmäärän kasvun takana on koronapandemian ensimmäinen aalto. Esimerkiksi maaliskuussa parissa viikossa ilmoituksia tuli peräti 145 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Myyntimääriä rajoitettiin

– Suomi on riippuvainen tuonnista, ja lääketeollisuuden globaalius näkyi heti. Logistiikkaongelmat onneksi saatiin ratkaistua EU:ssa green lanes -ratkaisulla, joka priorisoi lääkekuljetukset.

Loppuvuosi edeltävän vuoden tasolla

Kesäkuusta asti saatavuushäiriöilmoitusten määrä on pysynyt Nystedtin mukaan likimain viime vuoden lukemissa, ja lääkkeiden saatavuus oli loppuvuonna normaali.

– Ilman hamstrauspiikkiä näyttäisi siltä, että saatavuushäiriöiden kasvutahti olisi taittunut. Lääketeollisuus on varmasti tehnyt kaikkensa häiriöiden vähentämiseksi. Keväällä lääketeollisuuden, viranomaisten ja sidosryhmien yhteistyö toimi Suomessa hyvin, ja tilanne saatiin hoidettua.”

Muihin vuosiin nähden vuonna 2020 saatavuudessa on korostunut Nystedtin mukaan teholääkkeiden riittävyys. Teholääkkeitä kuluu koronan vuoksi teho-osastoilla enemmän etenkin sellaisissa maissa, joissa koronapotilaita on ollut paljon. Suomessa tilanne on kuitenkin ollut teholääkkeiden osalta Nystedtin mukaan hyvä.