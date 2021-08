Korona runteli oopperalaulaja Matti Salmisen keuhkoja uraa uhkaavasti – joutui luopumaan isosta roolista

Maailmankuulu basso kertoo Viiden jälkeen -ohjelmalle, että 76-vuotiaana on pohdittava tarkkaan, mitä keuhkot kestävät.

New York, Wien, Lontoon Covent Garden tai esimerkiksi Milanon La Scala ovat olleet Salmisen työnantajia. Tänään 18.00 Viiden jälkeen -ohjelman vieraaksi saapuva Salminen on huolissaan nuorten laulajien kehityksestä. Hän luotsaa laulajia oman säätiönsä kautta ja korona on vienyt työmahdollisuudet niin nuorilta kuin vanhemmiltakin.