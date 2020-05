Korona-aika on ollut vanhemmille koettelemus – perheissä tilanne voi kärjistyä pahaksi: "Jotkut pelkäsivät, että tekevät jotain lapsilleen"

Tilanne on tuoreen kyselytutkimuksen mukaan vaikuttanut myös vanhempien hyvinvointiin.

– Vaikuttaa siltä, että vanhempien uupumus on korona-aikana lisääntynyt, sanoo tutkijatohtori Matilda Sorkkila Jyväskylän yliopistosta.

Joissakin perheissä tilanne kärjistynyt pahaksi

Erityisen huolestuttava Sorkkila pitää sitä, että joissakin perheissä tilanne on kyselyn mukaan kärjistynyt todella pahasti.

Koronakriisin myötä pois oravapyörästä

– Moni vastaajista koki, että he saavat nauttia ajasta yhdessä perheen kanssa, elää omien arvojen mukaan, ja jotenkin läheisyys omien lasten kanssa on kasvanut, Sorkkila kertoo. Hänen mukaansa monet vanhemmat myös kertoivat, että perheen lasten keskinäiset välit ovat parantuneet ja lapsista on tullut läheisempiä.