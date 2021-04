Korona-aika pienensi hoivakodin asukkaiden piirejä entisestään: "Vaikeuttanut oikeutta perhe-elämään"

Helsingin kaupungin soten palvelualueen johtajan Maritta Haaviston mukaan keskeinen koronan aiheuttama ongelma on, että hoivakodeissa asuvien ihmisten elämänpiiri on rajoittuneempi kuin ennen.

– Toimintakykyä ylläpitävää toimintaa on jouduttu ajamaan alas koronan aikana. Sitä ei ehkä joka puolella Suomea ole muutoinkaan ollut olemassa. Mitä vanhempi ihminen, sitä tärkeämpää liike on, hän sanoo.

Ulkoilu on "kestopulma"

– Se on kestopulma. Ulkoilupula on aina ollut ja korona-aika on sitä hankaloittanut. Omaisten on ollut entistä vaikeampi ulkoilla läheistensä kanssa. Nyt pitää varmistaa, ettei tämä tilanne jatku, Topo toteaa.