Kateissa olevat pohjalaisperheen vanhemmat ovat hakeneet valituslupaa vangitsemispäätökseen.
Kateissa olevat Karoliina ja Tommy Karf ovat hakeneet valituslupaa korkeimmalta oikeudelta hovioikeuden päätökseen heidän vangitsemisestaan.
Vanhemmat vangittiin poissaolevina heinäkuussa epäiltyinä seitsemästä törkeästä vapaudenriistosta, jotka koskevat pariskunnan lapsia.
He valittivat asiasta hovioikeuteen, joka kuitenkin piti päätöksen ennallaan.
Nyt he ovat hakeneet valituslupaa korkeimmalta oikeudelta, kertoo Karoliina Karfia edustava asianajaja Matti Sankamo.
Hänen mukaansa myös Tommy Karfin vangitsemisesta on tehty identtinen valituslupahakemus. Sankamo ei edustaja Tommy Karfia.
Pohjanmaan poliisi on tehnyt perheestä eurooppalaisen pidätysmääräyksen.
EAW mahdollistaa vanhempien etsinnän ja mahdollisen kiinnioton myös Suomen ulkopuolella.
Uusi todistaja
Sankamo kertoo MTV:lle, että valitus pohjautuu siihen, että vangitsemisvaatimuksen teonkuva ja tekoaika ovat epäselviä, ja täten puolustuksen on ollut vaikea valmistella vastaustaan.
Sankamo myös kertoo, että he haluavat, että oikeudessa voisi puhua myös ulkopuolinen ihminen.
– Teonkuvaus liittyy vahvasti olosuhteisiin Pohjanmaalla, joten ulkopuolisen henkilön kuuleminen voisi olla tarpeen, Sankamo sanoo.
Sankamo kertoo, että he haluaisivat, että perheen oloista kuvattuna ajankohtana voisi puhua oikeudelle Suomen kotiopettajat ry:n puheenjohtaja Juhani Paavolainen.
MTV Uutiset sai yhteyden Karfeihin elokuussa. He eivät kertoneet olinpaikkaansa, mutta kertoivat lapsiensa voivan hyvin.
Uudesta todistajasta kertoi aiemmin Yle.