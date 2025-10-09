Korkeimmalta oikeudelta tuli päätös.
Korkein oikeus (KKO) on hylännyt syyttäjän vaatimuksen Katiska-huumejutuissa tuomitun Niko Ranta-ahon vankeusrangaistuksen korottamisesta.
Ranta-aho tuomittiin ensimmäisessä Katiska-huumejutussa 11 vuoden vankeuteen.
Toisesta Katiska-jutusta hovioikeus langetti hänelle vain kahden vuoden tuomion, koska se katsoi, ettei yhteisrangaistus voi ylittää 13 vuoden enimmäisrangaistusta.
Syyttäjä vaati KKO:ssa, että Ranta-ahon toinen tuomio olisi pitänyt korottaa myös lähes 11 vuoteen. Tällaista yli 20 vuoden huumerikostuomiota ei ole Suomessa koskaan langetettu. KKO hylkäsi vaatimuksen.
Ranta-aho istuu ensikertalaisena puolet 13 vuoden vankeusrangaistuksestaan. Näin ollen hän vapautunee vankilasta vuonna 2026.
Katso video tammikuulta 2024: Ranta-aho sanoo katuvansa tekojaan:
0:36